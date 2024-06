Mourinho-Debüt bei Fenerbahce gegen österreichischen Klub

Starcoach Jose Mourinho wird sein erstes Spiel als Trainer von Fenerbahce Istanbul in Österreich bestreiten.

Am 6. Juli trifft der türkische Traditionsklub in der Südstadt auf Zweitligist Admira.

Wie der Klub bekannt gab, erfolgt der Ankick in der DATENPOL ARENA um 19 Uhr. „Infos zum Start des Ticketverkaufs folgen in den nächsten Tagen“, heißt es dazu weiter auf der Admira-Webseite.

Mourinho vs. Silberberger

Damit kommt es am 6. Juli in der Südstadt auch zum Duell zweier Neo-Trainer. Bei der Admira steht ab der neuen Saison mit Thomas Silberberger ebenfalls ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie.

Der Kult-Coach verlässt die WSG Tirol nach elf Jahren mit Saisonende und darf sich gleich zu Beginn seiner neuen Amtszeit mit einem der erfolreichsten Trainer aller Zeiten messen.

Bild: Imago