Mourinho-Kritik an Bundesliga – Krankl: „Er war sicher in seinem Stolz verletzt“

Die Kritik von Jose Mourinho an der Qualität der österreichischen Bundesliga schlug hohe Wellen. Am Montagabend äußerte sich Sky-Experte Hans Krankl zu den Aussagen von „The Special One.“



Der Startrainer von der AS Roma meinte nach der Niederlage gegen Salzburg, dass der österreichische Serienmeister in der Vorbereitung auf die Duelle um den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale einen Vorteil habe – aufgrund der niedrigeren Qualität der österreichischen Fußball-Bundesliga. „Wir spielen nicht in einer Liga wie Salzburg. Wir spielen in einer Liga, in der jedes Match sehr schwierig ist, in der jeder Punkt für uns Gold wert ist“, erklärte Mourinho. „Salzburg spielt in einer Liga, in der sie dominant sind, in der sie einfache Spiele haben. Sie können Spieler rotieren.“

„Ich sehe sie auf Augenhöhe. Er war sicher verletzt in seinem Stolz. Er hat sich mit einem Sieg gerechnet oder, dass sie zumindest das 0:0 nach Hause bringen. Für mich ist es keine Überraschung, dass Salzburg gegen Rom gewinnt. Für mich ist Roma keine Super-Mannschaft“, sagte Sky-Experte Hans Krankl.