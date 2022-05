Mourinho muss mit Rom um Europa-League-Qualifikation bangen

Star-Trainer Jose Mourinho muss mit dem italienischen Fußball-Traditionsklub AS Rom um die Qualifikation für die Europa League bangen.

Der Portugiese, der seine Mannschaft in der Conference League ins Finale geführt hat, verlor mit der Roma in der Serie A zum Abschluss des drittletzten Spieltags beim AC Florenz mit 0:2 (0:2).

Die Gastgeber schlossen durch ihren Sieg in der Tabelle mit 59 Punkten zu den sechstplatzierten Römern auf. Der ehemalige Stuttgarter Bundesligaprofi Nicolas Gonzalez hatte Florenz schon in der vierten Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, sieben Minuten später erzielte Giacomo Bonaventura den zweiten Treffer.

