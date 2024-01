Mourinho-Nachfolger: Übernimmt eine Roma-Legende?

Wer folgt bei der AS Roma auf Jose Mourinho?

Seit heute Dienstag ist das Aus für den „Special One“ offiziell: Jose Mourinho ist nicht mehr Trainer der AS Rom. Das gab der Tabellenneunte der italienischen Serie A überraschend am Dienstag bekannt. „Wir werden seine Amtszeit immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass im Interesse des Vereins ein sofortiger Wechsel notwendig ist“, sagten die Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung.

Bei der Roma läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer auf Hochtouren. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, könnte Daniele De Rossi den Serie-A-Klub übernehmen. Kontakt zwischen der Roma und De Rossi soll es bereits geben.

Laut Romano ist De Rossi von der Möglichkeit, zur Roma zurückzukehren, begeistert. Eine finale Entscheidung soll zeitnah folgen.

Der 40-jährige De Rossi absolvierte in seiner Karriere insgesamt 616 Pflichtspiele für die Italiener. Zuletzt coachte die Roma-Legende von Oktober 2022 bis Februar 2023 den aktuellen italienischen Serie-C-Verein SPAL.

🟡🔴 Contacts already taking place between AS Roma and Daniele de Rossi as potential new head coach.

De Rossi, keen on this possibility as he always had the dream to return to the club.

Final decision expected soon. 🇮🇹 pic.twitter.com/AvTBkoK19F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024