Mourinho-Rückkehr zu Real? Verhandlungen wohl vor Abschluss

Die Rückkehr von José Mourinho auf die Trainerbank von Real Madrid ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge so gut wie beschlossen.

Laut „The Athletic“ will sich Real-Präsident Florentino Perez in der kommenden Woche mit dem 63 Jahre alten Portugiesen treffen und dann abschließende Gespräche führen. Pérez gilt als großer Anhänger von Mourinho, dessen Vertrag bei Benfica Lissabon noch ein Jahr läuft.

Der Trainer hat aber eine Ausstiegsklausel und wollte sich zu seinem möglichen Abschied von Portugals Rekordchampion zuletzt nicht konkret öffentlich äußern. Er habe weiterhin „keinen Kontakt“ zu Real, behauptete Mourinho: „Weder zum Präsidenten noch zu irgendeiner wichtigen Person aus der Vereinsstruktur.“ Mit Benfica hatte Mourinho in dieser Saison die Meisterschaft verpasst. Auch bei seiner vorherigen Station in Istanbul bei Fenerbahce hatte der streitbare Trainer keinen Erfolg.

Nachfolger für glücklosen Arbeloa gesucht

Auch Pérez hatte sich nicht dezidiert geäußert. Allerdings verdichteten sich zuletzt die Gerüchte immer mehr, dass Mourinho nach einer ersten Amtszeit von 2010 bis 2013 wieder bei Real anheuern könnte. Die Madrilenen haben eine turbulente Spielzeit ohne Titel hinter sich. Xabi Alonso musste früh in der Saison als Trainer gehen, sein glückloser Nachfolger Álvaro Arbeloa konnte nicht für eine Wende sorgen. Die Mannschaft um den französischen Torjäger Kylian Mbappe sorgte immer wieder für Schlagzeilen durch Turbulenzen auch abseits der Spiele.

Arbeloa selbst hätte nichts gegen eine Rückkehr seines Ex-Trainers, wie er bei der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen den FC Sevilla erklärte. „Als sein Spieler, vor allem als Madridista fühle ich, dass er die Nummer eins ist“, sagte Arbeloa über Mourinho. „Falls er nächste Saison hier ist, werde ich sehr glücklich sein, ihn wieder in seinem Zuhause zu sehen.“

(APA).

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