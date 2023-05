Mourinho trug bei Remis in Monza Mikrofon – „Schutz“ vor dem „schlechtesten Referee“

An Schiedsrichter Daniele Chiffi übte Mourinho heftige Kritik. „Das ist der schlechteste Referee, dem ich in meiner ganzen Karriere begegnet bin“, sagte Mourinho bei DAZN über den 38-Jährigen. „Glauben Sie mir, ich hatte mit vielen schlechten zu tun.“ Dabei habe Chiffi gar keine spielentscheidenden Fehler gemacht, erklärte „The Special One“. „Aber er ist schrecklich, er baut keine menschliche Bindung zu irgendwem auf, hat keine Empathie, und er gibt einem Spieler Gelb-Rot, der in der 96. Minute ausrutscht, weil er müde ist.“

„Ich habe in den letzten 20, 30 Minuten aufgehört zu arbeiten“

Roma-Rechtsverteidiger Mehmet Zeki Celik sah in der Nachspielzeit die Rote Karte. „Das sagt alles“, findet Mourinho, der selbst in der ersten Hälfte die gelbe Karte gesehen hat. Chiffi, der auch FIFA-Schiedsrichter ist, habe „nicht viel von einem Referee“, dafür „ein Talent dafür, wütend zu werden“, wobei Schiedsrichter sich genau gegenteilig verhalten müssten.

„Ich habe in den letzten 20, 30 Minuten aufgehört zu arbeiten, weil ich wusste, dass er mir für alles Rot zeigen würde“, so Mourinho. Auch ohne einen vierten Platzverweis könnte auf Mourinho nun eine weitere Sperre zukommen. Angeblich läuft bereits eine Untersuchung des Verbands.

Bild: Imago