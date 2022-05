Mourinho vor Endspiel gegen Feyenoord: „Dieses Finale ist für die Spieler und die Fans“

via

Die AS Roma will am heutigen Mittwochabend im UEFA Conference League-Finale gegen Feyenoord Rotterdam (jetzt live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) Geschichte schreiben. Es wäre für die Römer der zweite internationale Titel der Vereinsgeschichte. Trainer Jose Mourinho könnte bereits seinen 13. Erfolg einfahren. „The Special One“ wäre bei einem Sieg der erste Trainer, der die Champions League (2004/Porto, 2010/Inter Mailand), den UEFA-Cup (2003/Porto), die Europa League (2017/Manchester United) und die neue Conference League gewinnen konnte.

„Dieses Mal geht es überhaupt nicht mehr um mich. Dieses Finale ist für die Spieler und die Fans. Dieser Verein hatte schon lange nicht mehr die Chance, etwas Großes zu erreichen“, meint der Portugiese bescheiden vor dem Finalspiel.

Mit Ausnahme des Messestädte-Pokals im Jahr 1961 hat der Hauptstadtklub noch keine internationale Trophäe gewonnen.

