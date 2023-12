Mourinho will offenbar Salzburg-Spieler zur AS Roma lotsen

Der Fußball-Serie-A-Club AS Roma um Star-Trainer Jose Mourinho will offenbar seine Abwehr verstärken und denkt dabei an die Verpflichtung von Oumar Solet von Red Bull Salzburg.

Das berichtete die italienische Sporttageszeitung „Corriere dello Sport“ am Donnerstag. Romas Sportdirektor Tiago Pinto habe bereits Kontakt zu den Salzburger aufgenommen und Solet sei bereit, nach Rom zu wechseln, hieß es.

Demnach verhandeln die Römer mit Salzburg über einen Leihvertrag mit Erwerbspflicht im Fall ihrer Qualifikation für die Champions League. Der 23-jährige Solet kam im Sommer 2020 von Lyon zu Salzburg, sein Vertrag läuft noch bis 2025.

(APA)

