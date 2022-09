Mr. Europa League! Dragovic zieht mit Rekordspieler Mertens gleich

In der Gruppe H der Europa League unterlag Aleksandar Dragovic mit Roter Stern Belgrad Monaco mit 0:1. Der ÖFB-Teamspieler stand dabei 90 Minuten auf dem Platz und kann sich von nun an Rekordspieler der Europa League nennen. Mit seinem 64. Einsatz zog Dragovic mit Dries Mertens gleich.

Der Innenverteidiger hat in der Europa League Einsätze für fünf verschiedene Klubs vorzuweisen. Für Belgrad absolvierte der 31-Jährige bislang acht Spiele. Neben Roter Stern sammelte Dragovic Partien für Leverkusen (19), Austria Wien (5), FC Basel (13) und Dynamo Kiew (19.).

Bereits in der kommenden Woche könnte Dragovic zum alleinigen Rekordspieler werden: Mertens hat durch seinen Wechsel zu Galatasaray Istanbul in diesem Jahr keine Chance auf weitere Spiele. Der nächste in dieser Saison in der Europa League vertretene Profi ist Roma-Keeper Rui Patrício, der bei 59 Partien steht. Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer hält übrigens bei 63. Spielen in der Europa League.

Quelle: transfermarkt.at

Bild: Imago