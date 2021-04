MRT bestätigt Saisonaus für Altachs Obasi

via

via Sky Sport Austria

Altach-Angreifer Chinedu Obasi zog sich im Auswärtsspiel gegen die SV Ried einen Anriss der Achillessehne zu, der einen operativen Eingriff erforderlich macht.

Passiert war die Verletzung bereits in der 13. Minute und ohne Fremdeinwirkung, als Obasi einen hohen Ball mit der Brust annehmen wollte und unglücklich landete. Der Angreifer wird noch im Laufe dieser Woche in Hohenems operiert und im Anschluss seine Reha in Angriff nehmen.

Obasi war im vergangenen Sommer nach Altach gewechselt und bestritt in der laufenden Saison 27 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Treffer und zwei Assists gelangen.

Womöglich kommt Obasi damit nicht mehr für Altach zum Einsatz. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft mit Saisonende aus.

