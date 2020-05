Muckenhammer leitet Cup-Finale Salzburg gegen Lustenau

via

via Sky Sport Austria

Das Geheimnis ist gelüftet: Dieter Muckenhammer wird am Freitagabend (20.45 Uhr) im Fußball-ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau als Schiedsrichter fungieren. Der 39-Jährige kommt im ersten Pflichtspiel in Österreich nach der Corona-Pause zu seiner Final-Premiere und seinem “Karriere-Highlight”.

“Auch wenn wir in den vergangenen zwei Monaten keine Spiele hatten, haben wir ja weiter trainiert und wurden mit Videos vorbereitet. Im Grunde verhält es sich mit dem Pfeifen wie mit dem Schwimmen oder dem Radeln, das verlernt man nicht”, blickte der Oberösterreicher dem Endspiel gelassen entgegen.

Lustenau hat gute Erinnerungen an Muckenhammer, leitete dieser doch auch schon das Cup-Halbfinale gegen Wacker Innsbruck (1:0). In der Bundesliga kam Muckenhammer diese Saison bisher auf acht Einsätze, dreimal mit Salzburger Beteiligung. In St. Pölten gab es für die “Bullen” dabei einen Sieg (6:0), bei Sturm Graz (1:1) und der Austria (2:2) jeweils ein Unentschieden.

(APA)

