Mühlberger holt zweite Etappe der Deutschland-Tour

Gregor Mühlberger hat am Freitag die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen.

Der 29-jährige Niederösterreicher im Team von Movistar fuhr am Freitag im Sauerland mit einem Vorsprung von zehn Sekunden nach 201,3 Kilometern vor seinem spanischen Teamkollegen Alex Aranburu und dem US-Amerikaner Kevin Vermaerke über die Ziellinie in Winterberg. In der Gesamtwertung führt Ilan Van Wilder (BEL/Soudal) elf Sekunden vor dem Oberösterreicher Felix Großschartner (UAE).

Am Samstag wechseln die Profis vom Sauerland ins Ruhrgebiet. 173,8 wellige Kilometer zwischen Arnsberg und Essen stehen an. Die Tour endet am Sonntag nach einer Schlussetappe von Hannover nach Bremen.

(APA)/Bild: Imago