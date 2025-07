Müller bestätigt Wechsel in die USA: „Schee wars!“

Thomas Müller wird seine Karriere in der Major League Soccer in den USA fortsetzen. Das bestätigte die Ex-Bayern-Ikone in einem Video auf seinem Youtube-Kanal.

Sky Sport hatte es bereits exklusiv am 22. Juli gemeldet. Nun bestätigt Thomas Müller, dass er nach seinem Vertragsende beim FC Bayern Ende des Monats in Zukunft in den USA Fußball spielen will.

In einer Hommage in die bayrische Kultserie Münchner Geschichten von Helmut Dietl erklärte der 35-Jährige, dass es „über den großen Teich“ geht. In der Originalserie aus dem Jahr 1974 sitzen drei Freunde in der Episode Der lange Weg nach Sacramento auf Klappstühlen an der Isar und beschließen, ihre Faschingsrollen als Cowboys ein komplettes Wochenende durchzuziehen.

„Montag über den großen Teich“

Neben Müller sind im Abschiedsvideo des Weltmeisters von 2014 auch sein Vater Gerhard und sein Bruder Simon im Cowboy-Look zu sehen. „25 Jahre FCB. Schee war’s jeden Tag. Auch, wenn es jetzt vorbei ist“, sagt Müller. Auch Bruder und Vater betonen, dass es „schee war“ bevor Müller resümiert: „Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!“

Anschließend reitet Müller auf einem Pferd in den Sonnenuntergang. Unklar ist nach wie vor, bei welchem Verein Müller unterschreibt. Nach Informationen von Sky Sport sind zwei Klubs in der engeren Verlosung. Darunter auch Los Angeles FC, der Partnerverein des FC Bayern. Bald dürfte Müller auch dieses Rätsel lüften. Möglicherweise ja bereits Montag…

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago