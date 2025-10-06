Müller führt Vancouver auf Platz eins

Wieder ein Tor, wieder eine Vorlage: Für Thomas Müller läuft es bei und mit den Vancouver Whitecaps weiter nach Wunsch.

Beim 4:1 (1:0) gegen die San Jose Earthquakes erzielte der 36-Jährige zunächst das 2:0 (57.), kurz vor dem Abpfiff (90.+2) legte er Sebastian Berhalter dann den letzten Treffer auf. In den vergangenen fünf Pflichtspielen kam Müller auf alle seiner bisherigen zehn Scorerpunkte (6 Tore/4 Assists).

Die Whitecaps sind auch dank Müller seit mittlerweile zehn Pflichtspielen unbesiegt, sie haben damit noch beste Chancen auf den Gewinn der Western Conference in der Major League Soccer (MLS). Nach dem Sieg gegen San Jose sind die Kanadier vorerst punktgleich mit San Diego FC, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Mit zwei Siegen in den verbleiben zwei Spielen hätten die Whitecaps Platz eins sicher.

Vancouver hat in der ersten Runde der Playoffs (24. Oktober bis 3. November), die nach dem Modus „best of three“ ausgetragen wird, auf jeden Fall Heimrecht. Ab dem Viertelfinale fällt die Entscheidung in nur noch einem Spiel.

