Müller führt Vancouver Whitecaps zur kanadischen Meisterschaft

Der frühere deutsche Fußball-Teamspieler Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zur vierten kanadischen Meisterschaft in Folge geführt. Der 36-Jährige war mit einem Tor und einer Vorlage am 4:2-(3:1)-Erfolg über den Lokalrivalen Vancouver FC beteiligt. Mit jetzt 35 Titeln ist der Weltmeister von 2014 nun der erfolgreichste deutsche Fußballer vor seinem langjährigen Teamgefährten Toni Kroos. Er erzielte das insgesamt 300. Tor seiner Profikarriere.

„Heute geht es mir mehr darum, die kanadische Meisterschaft zu gewinnen, als um meine persönliche Trophäensammlung“, sagte Bayern-Legende Müller. „Es ist eine schöne Zahl, aber letztendlich ist es das Gefühl mit den Jungs, mit den Zuschauern, das ich suche und das mir Freude bereitet.“ Müller leitete in der fünften Minute die frühe Führung durch Ali Ahmed ein, in der zehnten Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2:0. Nach dem Spiel bekam er auf dem Feld eine kleine Torte mit einer brennenden Kerze in Form einer 300 überreicht.