Müller hat Abschied „noch nicht ganz realisiert“

Für Thomas Müller fühlt sich die laufende Spielzeit trotz des nahenden Abschieds von Bayern München noch immer „wie eine normale Saison“ an. „Ich habe schon immer genossen, einfach nur Fußball zu spielen“, schreibt der 35-Jährige in seinem monatlichen Newsletter und gibt zu: „So ganz habe ich noch nicht realisiert, dass dies meine letzte Saison als Spieler des FC Bayern ist.“

Müller verlässt die Bayern zum Saisonende nach 17 Jahren. „Bestimmt arbeitet es irgendwie schon in mir. Wo es offensichtlicher angekommen ist, ist bei den Fans. Der Zuspruch und die positive Energie, die ich in den Wochen seit der Verkündung spüre, ist enorm. Von Herzen ein riesiges Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel und fühlt sich ganz besonders an“, so Müller.

Noch gelte sein Fokus aber dem Geschehen auf dem Platz – und dem Gewinn der Meisterschaft. „Ich werde sicher noch viele Worte zum Ende meiner Spielerlaufbahn beim FC Bayern und dem Anfang von etwas Neuem finden. Aber jetzt scheint noch nicht die Zeit dafür. Erst einmal werden wir am Samstag Meister. Pack ma’s“, so Müller.

Holt Bayern am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit Sky X!) einen Sieg bei RB Leipzig, wäre der 34. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt. Doch auch ohne eigenen Erfolg könnten die Münchner feiern: Gewinnt Bayer Leverkusen am Sonntag nicht beim SC Freiburg, wäre Bayern so oder so nicht mehr einzuholen.

(SID) / Artikelbild: Imago