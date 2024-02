Müller in der Startelf: So startet der FC Bayern bei Lazio

Nach dem Bundesliga-Debakel bei Bayer Leverkusen ist vor dem Achtelfinale in der Champions League bei Lazio Rom (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Auf diese elf Spieler setzt Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Keine Experimente. In der Champions League könnte jeder Fehler zum Aus führen. Deswegen wirft Thomas Tuchel beim FC Bayern das Systemexperiment mit Dreier- bzw. Fünferkette aus der Bundesliga-Pleite bei Bayer 04 Leverkusen über den Haufen und greift im Königsklassen-Achtelfinale bei Lazio Rom wieder auf das altbewährte 4-2-3-1 zurück.

Und auch personell setzt der Münchner Trainer wieder auf Akteure, die den Druck einer K.o.-Phase kennen. Zuletzt saß Thomas Müller – auch aus taktischen Gründen – in Leverkusen auf der Bank, kam nach einer Stunde beim Stand von 0:2 in die Partie, aber konnte die schmerzhafte Niederlage nicht mehr verhindern. In Rom steht das Bayern-Urgestein von Anfang an auf dem Platz.

Neben dem 34-Jährigen spielen Leroy Sane und Jamal Musiala auf den Außen – Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza ist nach seinem überstandenen grippalen Infekt noch keine Option für die Startelf. Harry Kane startet in der Sturmspitze.

Auch in der Abwehr gibt es einen personellen Tausch. Winter-Neuzugang Sacha Boey nimmt nach seinem Auftritt zum Vergessen auf der Linksverteidigerposition wieder auf der Bank Platz. Während Noussair Mazraoui auf rechts spielt, läuft Raphael Guerreiro in Rom auf der linken Seite auf.

Angeschlagener de Ligt auf der Bank

Die Innenverteidigung besetzen Dayot Upamecano und Min-jae Kim. Wie Tuchel auf der Pressekonferenz verriet, ist Matthijs de Ligt angeschlagen. Den Niederländer plagen Beschwerden am Rücken, weswegen er schon gegen Leverkusen nur auf der Bank saß. „Ich wollte kein Risiko eingehen. Mir hatten die entscheidenden fünf Prozent gefehlt“, sagte Tuchel.

Der Konkurrenzkampf ist mittlerweile auch im zentralen Mittelfeld groß. Vor der Pleite in Leverkusen hatte Youngster Aleksandar Pavlovic mit zwei Toren und starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Im Topspiel war der 19-Jährige allerdings wirkungslos, Joshua Kimmich ersetzte später das Talent.

Der DFB-Nationalspieler kehrte von einer Schulterverletzung zurück. In Rom kehrt der 28-Jährige in die Startelf zurück. Daneben läuft wieder Leon Goretzka auf.

Neuer spielt trotz Beschwerden

Im Tor spielt gegen Lazio Kapitän Manuel Neuer. Zuletzt laborierte der Bayern-Torwart an Knieproblemen, weswegen sein Einsatz für das Topspiel in Leverkusen lange auf der Kippe stand.

Nach eigener Aussage hat Neuer „noch leichte Beschwerden“ im lädierten Knie. Aber: „Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht trainieren oder spielen könnte“, sagte Neuer.

So startet der FC Bayern

So startet Lazio Rom

Bild: Imago