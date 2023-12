Müller kurz vor Verlängerung beim FC Bayern

Ein Weihnachtsgeschenk für viele Bayern-Fans. Thomas Müller wird seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängern.

Sky hatte bereits in den vergangenen Tagen und Wochen darüber berichtet, dass sich Thomas Müller und der FC Bayern München noch in diesem Jahr auf eine weitere Zusammenarbeit einigen wollen. Das ist nun geschafft. Ein Abgang der Münchner Fußball-Ikone war ohnehin nie ein ernsthaftes Thema an der Säbener Straße.

Sky kann entsprechende Berichte der Bild bezüglich des verlängerten Engagements bestätigen. Es handelt sich um eine Verlängerung bis 2025.

Bald Rekordspieler?

Kein Spieler im aktuellen Kader steht länger in Diensten der Bayern. Müller spielte bereits in der Jugend für den Klub und auch für die Bayern Amateure. Für die Profis absolvierte er bislang 684 Pflichtspiele. Es fehlen nur noch weitere 22, um Torwartlegende Sepp Meier einzuholen und um Rekordspieler des Rekordmeisters zu werden.

