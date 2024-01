Müller schreibt den BVB ab

Thomas Müller sieht in Borussia Dortmund in der laufenden Saison der Bundesliga keinen ernstzunehmenden Titelanwärter mehr.

„Ich glaube nicht, dass Dortmund in dieser Saison am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft kämpft“, sagte der Routinier von Rekordmeister Bayern München der Sport Bild.

Der BVB hat als Fünfter zur Saisonhälfte bereits 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Für die Leistung der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso habe man Anerkennung, „aber mehr auch nicht“, sagte Müller: „Wir haben große Ziele und können weiterhin aus eigener Kraft Meister werden. Unser Fokus liegt auf unserem eigenen Spiel. Wir wollen Meister werden. Das ist das Einzige, was in meinem Kopf eine Rolle spielt. Wie es den Leverkusenern dabei geht, wird man dann sehen.“

Müller fordert mehr PS in der Champions League

In der Champions League sieht Müller den FC Bayern nicht als Top-Favorit. „Klar sind wir aktuell ganz gut, aber für den Titel in der Champions League müssen wir noch ein paar PS mehr abrufen“, sagte der 34-Jährige. Grundsätzlich habe man die Voraussetzungen, in Europa vorne mitzuspielen: „Nicht mehr und nicht weniger. Den Rest müssen wir in der Rückrunde erst mal beweisen.“

Eine Mannschaft, die in Europa komplett über den anderen schwebe wie etwa Manchester City in der Vorsaison, sehe er derzeit aber nicht.

(SID) / Bild: Imago