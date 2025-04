Müller-Tor nicht genug: Inter schockt Bayern im Hinspiel

Der FC Bayern muss in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale bangen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany verlor ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 1:2 (0:1) und benötigt im Rückspiel in Italien am Mittwoch (21.00 Uhr) der kommenden Woche zum Weiterkommen dringend einen Sieg.

Lautaro Martínez (38.) und Davide Frattesi (88.) erzielten am Dienstag die Tore für Inter, der eingewechselte Thomas Müller (85.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Bayern mit Laimer von Beginn

Drei Tage nach dem verkündeten Abschied von seinem Langzeit-Club im Sommer erfüllten sich Müllers Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz nicht. Für den verletzten Jamal Musiala startete Raphael Guerreiro, Laimer arbeitete auf der rechten Defensivseite.

So hatten die Hausherren in der ersten halben Stunde ein Übergewicht und spielten sich mehrmals Torchancen heraus. Die beste vergab Harry Kane, der aus halbrechter Position nur die Außenstange traf (26.).

Inter kam danach besser ins Spiel, ein Schuss von Carlos Augusto ans Außennetz war der Vorbote zur Führung des CL-Finalisten 2023. Nach schöner Kombination legte Marcus Thuram im Strafraum per Fersler auf Martinez ab, der den Ball mit dem Außenrist ins Tor schlenzte.

Frattesi lässt Inter spät jubeln

Martinez hatte auch zu Beginn der zweiten Hälfte die bis dahin beste Möglichkeit, die aber Jonas Urbig vereitelte (55.). Danach spielten nur noch die Bayern, die durch Müller nach Vorarbeit von Laimer kurz vor Ende den verdienten Ausgleich bejubelten.

Der Angriffswille hatte aber seinen Preis: Davide Frattesi erzielte drei Minuten später nach einem Konter das zweite Tor für die Italiener, bei denen Marko Arnautovic auf der Bank saß. Damit war auch die erste Bayern-Niederlage nach 22 CL-Heimspielen ohne „Nuller“ zur Gewissheit.

Alle Tore:

0:1 – Martinez

1:1 – Müller

1:2 – Frattesi

(Red.)

Bild: Imago