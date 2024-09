Müller über Zukunft: „Will es nicht in den Fokus rücken“

Bayern-Urgestein Thomas Müller hat über seine Zukunft gesprochen.

Im Interview mit der DFL sagte der 35-Jährige: „Von der Arbeitssituation sieht es so aus, dass ich bis nächstes Jahr im Sommer Vertrag habe. Dementsprechend versuche ich, in diesem Jahr alles rauszuholen. Alles, was danach kommt, das weiß ich jetzt auch selber noch gar nicht“, so Müller.

„Ich will das auch gar nicht in meinen Fokus rücken. Normalerweise ist das immer auch Teil des Geschäfts und auch Teil der Gedanken der Menschen, der Spieler, wie geht es mit mir weiter. Das ist schon eine Sondersituation, wenn du im Herbst deiner Karriere bist. Ich habe sehr viel mehr Entspanntheit als es normal ist in diesem Geschäft.“

