Müller weg aus München? “Bin nicht auf diesen Verein festgelegt”

Thomas Müller mal in einem anderen Trikot als in dem des FC Bayern oder der DFB-Elf? Schwer vorstellbar, aber nicht ausgeschlossen, wie der Münchner in einem Interview verriet.

Bayern-Urgestein Thomas Müller möchte einen Vereinswechsel in fortgeschrittenem Alter nicht ausschließen. Das sagte er der britischen Times. “Ich bin nicht auf diesen Verein festgelegt”, sagte der 31-Jährige und dürfte den Bayern-Fans Magenschmerzen bereiten.

Er habe zwar eine besondere Beziehung zu dem Klub, den er schon geliebt habe, bevor er zu spielen anfing, so Müller. “Aber wenn sich eine Situation ergibt, wo man eine Entscheidung treffen muss, ob man vielleicht für einen anderen Klub spielt, dann wäre das keine Schande und überhaupt kein Problem.”

Nicht das erste Mal, dass Müller einen Wechsel andeutet

Ob es jedoch dazu kommen wird, lässt sich aktuell nicht sagen und dürfte zumindest in der kommenden Wechselperiode kein Thema sein (Vertrag bis 2023). Doch ein Müller-Wechsel war schon einmal Thema beim FCB.

Bereits im Herbst 2019, als er vom damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac kaum noch in der Startelf aufgeboten wurde, hatte der Weltmeister von 2014 mit einem Weggang aus München geliebäugelt. Nun ist er unter Hansi Flick jedoch wieder gesetzt und zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück (zehn Tore, 14 Assists).

Newcastle wird es wohl nicht werden

Angesprochen auf einen Wechsel nach England sagte Müller der Times: “Es gefällt mir. Aber einige Kulturen, die Sprache und sowas, der spezielle Dialekt, da verstehe ich nicht alles. Newcastle? Ah, ich weiß nicht…”

Ob Newcastle oder anderswo, mit diesen Aussagen dürfte Thomas Müller zumindest mal die Gerüchteküche angeheizt haben.

