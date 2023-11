München bekräftigt Interesse an Sommerspielen

Die bayrische Metropole München wird sein Interesse als mögliche Olympia-Ausrichterstadt beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bekunden.

Das teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter am Donnerstag mit. Die Stadt werde sich aber nicht ohne die Zustimmung der Bevölkerung bewerben, stellte Reiter klar. München will sich nur für Sommerspiele ins Spiel bringen, Planungen für Winter-Olympia sollen nicht aufgenommen werden.

Die vergangenen Olympia-Kampagnen in Deutschland waren am Widerstand und dem Votum der Bevölkerung in München und Hamburg gescheitert. Neue Kandidaturen wären für Winterspiele 2034 oder 2038 und für Sommerspiele 2036 oder 2040 denkbar.

(APA/dpa)

