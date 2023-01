Mündliche Einigung mit United! Weghorst soll CR7 ersetzen

via

via Sky Sport Austria

Der niederländische Nationalspieler Wout Weghorst soll wohl Superstar Cristiano Ronaldo bei Manchester United ersetzen. Nachdem einige Wunschkandidaten der Engländer keine Freigabe bekamen, deutete jetzt alles auf Weghorst als neue Sturmspitze hin.

Laut Sky Informationen soll es bereits eine mündliche Einigung zwischen Manchester United und dem Niederländer geben. Derzeit spielt der 30-Jährige für Besiktas Istanbul in der Süper Lig, wo er vom Premier-League-Klub FC Burnley hin ausgeliehen ist. Besiktas gibt für den Transfer an sich wohl grünes Licht, will allerdings zuerst selbst einen Nachfolger für Weghorst finden. Demnach könnte sich die offizielle Verkündung noch ein paar Tage hinziehen.

Als Leihe zu Manchester United

Der Stürmer soll dann von Burnley ebenfalls als Leihe zu Manchester United gehen. Wenn alles schneller geht als gedacht, könnte Weghorst allerdings schon am Sonntag beim Manchester-Derby gegen City (ab 13:20 Uhr live auf Sky) auf dem Platz stehen.

Weghorst würde dabei voll in die Transferhistorie der Red Devils passen: seit 2016 waren die Neuzugänge auf der Stürmerposition bei United 30 Jahre alt oder älter. Angefangen bei Zlatan Ibrahimovic über Edinson Cavani bis eben zu Cristiano Ronaldo. Der 30-Jährige Wout Weghorst steht nun wohl kurz davor, sich in diese Liste einzureihen.

(skysport.de) / Bild: Imago