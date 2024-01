Mündliche Einigung steht! Sancho vor BVB-Rückkehr

Die Fans von Borussia Dortmund dürfen sich große Hoffnungen auf eine Rückkehr von Jadon Sancho machen. Der BVB sitzt mit Manchester United am Verhandlungstisch und sucht nach einer Lösung.

Nach Sky-Informationen laufen aktuell konkrete Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Manchester United. Mit Jadon Sancho selbst sind sich die Westfalen mündlich einig. Der bei den Red Devils ausgemusterte Flügelspieler akzeptiert alles, was der BVB ihm anbietet.

Nur zwischen den Klubs gibt es noch kein komplettes Agreement. Klar ist: Es soll sich um eine Leihe bis Saisonende handeln. Nur über die Details sind sich die Vereinsverantwortlichen noch nicht einig.

Sancho soll in Marbella aufschlagen

„Er soll in den nächsten Tagen zum BVB dazustoßen. Das Ding soll nicht erst Ende Januar geklärt werden“, sagte Transfer-Experte und Sky-Reporter Florian Plettenberg am Mittwoch in Transfer Update – Express.

HIGHLIGHTS | Nottingham Forest – Manchester United | 20. Spieltag

Der 23-Jährige soll im Optimalfall schon beim BVB-Wintertrainingslager im spanischen Marbella aufschlagen. Plettenberg hält eine Kaufoption nicht für ausgeschlossen, eine Kaufpflicht hingegen schon. „Das kann sich der BVB nicht leisten.“

Überschaubares Gesamtpaket

Da Dortmund nur eine niedrige Leihgebühr und das Restgehalt für die nächsten sechs Monate zahlen müsste, beläuft sich das Gesamtpaket des Sancho-Deals auf drei bis dreieinhalb Millionen Euro. „Ich bin davon überzeugt, dass der Deal klappen wird“, meint Plettenberg.

Sancho war nach einem Zwist mit United-Trainer Erik ten Hag aus der Profimannschaft des englischen Rekordmeisters verbannt worden. In der aktuellen Saison kommt der Edeltechniker auf gerade einmal drei Ligaeinsätze. Sein letztes Spiel für Manchester bestritt Sancho Ende August beim 3:2-Sieg über Nottingham Forest, als er in der 60. Minute eingewechselt wurde.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.