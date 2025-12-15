Mündliche Einigung: Zidane-Zukunft wohl geklärt

Frankreich-Legende Zinedine Zidane wird offenbar neuer Trainer der französischen Nationalmannschaft.

Lange war es still um Zinedine Zidane. Transfer-Insider Fabrizio Romano hat nun berichtet, dass sich der Weltmeister und der französische Fußballverband mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Zidane könnte also bald an der Seitenlinie der Equipe Tricolore stehen. Denn Frankreichs aktueller Nationaltrainer Didier Deschamps wird nach der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada freiwillig den Trainerstuhl freiräumen.

Zidane zuletzt vier Jahre ohne Trainerjob

Seit 2021 hat Zidane keine Mannschaft mehr trainiert. Seine vorherige und einzige Station an der Seitenlinie war bei Real Madrid. Dort war der Weltmeister von 1998 so erfolgreich, dass er mit den Königlichen erst einen neuen CL-Rekord aufstellte und diesen anschließend auch noch direkt überbot. Mit dem weißen Ballett holte er dreimal in Folge die Champions League. Es war niemandem zuvor überhaupt gelungen, den Titel zu verteidigen. Jetzt soll die Zukunft des Ballon-d’Or-Siegers wohl geklärt sein und der 53-Jährige könnte auf die ganz große Bühne zurückkehren.

Immer wieder kam das Gerücht auf, dass der Verband sich intensiv mit Zidane als Nachfolger für den Trainerposten beschäftigen würde. Laut Fabrizio Romano sind sich beide Parteien nun mündlich einig. Ob und wann der französische Verband die Nachricht offiziell kommuniziert, bleibt abzuwarten. Der Fokus dürfte erstmal auf der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft liegen.

(sport.sky.de/Sami Girgin) / Bild: Imago