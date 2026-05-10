Münster erster Zweitliga-Absteiger in Deutschland

Preußen Münster steht als erster Absteiger aus der 2. Deutschen Bundesliga fest. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz kam in ihrem Heimspiel am Sonntag gegen Darmstadt 98 nach langer Unterzahl nur zu einem 1:1 (1:1) und hat am letzten Spieltag am kommenden Wochenende als Tabellenletzter keine Chance mehr auf die Rettung.

Zwei Jahre nach dem Aufstieg tritt Münster damit wieder den Gang in die 3. Liga an, in der vergangenen Saison hatten die Preußen als Tabellen-15. noch die Klasse gehalten. Im Sommer wurde anschließend Alexander Ende als neuer Trainer verpflichtet. Mitte März zog Münster, damals noch 16., dann die Reißleine, den erhofften Umschwung gab es jedoch auch unter Endes Nachfolger Schwartz nicht.

Gegen Darmstadt blieb Münster auch im sechsten Ligaspiel unter dem neuen Coach sieglos. Shin Yamada (8.) hatte mit seinem frühen Führungstreffer zunächst noch die Hoffnungen auf ein Bestehen der Minimalchance auf den Klassenerhalt genährt. Nach dem Ausgleich durch Isac Lidberg (15.) machte sich Münster aber selbst das Leben schwer.

Kapitän Jorrit Hendrix (28.) musste nach einem heftigen Einsteigen gegen Darmstadts Killian Corredor mit Rot vom Platz, Darmstadt übernahm mit einem Mann mehr nun die Kontrolle. Einen von ihm selbst verursachten Elfmeter konnte Preußen-Torwart Johannes Schenk im Duell mit Lidberg (37.) zwar entschärfen, von einem Comeback war Münster jedoch auch in der zweiten Halbzeit weit entfernt.

Einen Abstieg hätten die Preußen ohnehin auch mit einem Sieg nicht verhindert, weil Fortuna Düsseldorf parallel gegen die SV Elversberg gewann.

(SID) / Artikelbild: Imago