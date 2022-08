„Müssen da gemeinsam raus“: Sonnleitner spricht über Hartberg-Tief

via

Mario Sonnleitner vom TSV Hartberg war in der 155. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Verteidiger sprach u.a. über die schwierige Phase bei den Oststeirern.

…zur Krisenstimmung in Hartberg nach drei Niederlagen in Serien: „Natürlich haben wir uns aus den ersten vier Spielen mehr erwartet. Wir wollten nach diesen Spielen eigentlich mit sechs Punkten abschließen. Ist uns nicht gelungen. Natürlich setzt man sich dann zusammen und versucht es zu analysieren. Ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil wir am Wochenende spielfrei sind. Da können wir viel trainieren, den Fokus auf uns legen und versuchen, die Fehler auszumerzen. Ich glaube, dass das ganz gut sein wird.“

…weiter zur Krisenstimmung: „Da müssen wir gemeinsam raus, aus so einer Situation. Da ist nie einer alleine schuld und kann sich keiner rausnehmen. Alle gemeinsam müssen wir da den Mist wegräumen, den wir da vor allem in den letzten drei Spielen verbockt haben. Aber wir werden jetzt nach vier Runden nicht sagen, dass wir absteigen werden. Alle gemeinsam müssen in die Pflicht genommen werden.“

Beitragsbild: GEPA