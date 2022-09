„Müssen erste Halbzeit versuchen das Spiel zu killen“: Die Stimmen zur ÖFB-Niederlage

Österreichs Fußball-Nationalteam ist aus der höchsten Klasse der Nations League abgestiegen. Die ÖFB-Auswahl kassierte am Sonntag gegen Kroatien eine 1:3-(1:1)-Niederlage und schloss damit die Gruppe mit vier Punkten aus sechs Spielen an der vierten und letzten Stelle ab.

Reaktionen zum Fußball-Nations-League-Spiel Österreich – Kroatien (1:3) am Sonntag in Wien (via ORF):

David Alaba (ÖFB-Kapitän): „Es ist sehr bitter, weil wir in der ersten Halbzeit genau das auf den Platz gebracht haben, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind nach dem 0:1 trotzdem zurückgekommen und hatten die Chance in Führung zu gehen und ein drittes Tor zu machen. Da müssen wir erste Halbzeit einfach versuchen das Spiel zu killen. Dass Kroatien die Qualität hat, noch einmal zurückzukommen, wissen wir. Um so ein Spiel zu entscheiden, musst du die Chancen nützen, die du hast. Bei den Gegentoren hätten wir vielleicht ein bisschen besser verteidigen können, wir wussten aber, dass wir so eine Mannschaft nicht 90 Minuten aufhalten können. Erste Halbzeit war gut, zweite war sicher Luft nach oben. Da müssen wir lernen und weitermachen.“

Christoph Baumgartner (ÖFB-Torschütze): „Ich glaube, dass die Dreierkette sehr gut funktioniert hat, Kroatien hat sehr wenig Möglichkeiten gehabt. Ich würde aber nicht die Umstellung auf die Viererkette als Alibi heranziehen. Wir waren zweimal nicht so wach auf der zweiten Stange. Sie haben es dann immer geschafft sich aus dem Druck zu befreien, das müssen wir uns ankreiden lassen, dass wir nicht mehr so griffig waren wie erste Halbzeit.“

Christopher Trimmel (ÖFB-Rechtsverteidiger): „Ich glaube, speziell erste Halbzeit muss man in Führung gehen, da haben wir super Chancen gehabt. Bis auf die ersten 10,15 Minuten hatten wir das Spiel bis zur 60. Minute im Griff. Kroatien hat da wenig Chancen gehabt. Was danach kam, war schade, wir haben zum blödesten Zeitpunkt das Gegentor bekommen, dann das zweite. Es ist schade, es wäre mehr drinnen gewesen.“

Zur Auswechslung: „Bei mir war die Energie schon aufgebraucht, es war gegen Frankreich doch sehr intensiv, ich habe schon zur Pause signalisiert, dass es bei mir nur noch 15 Minuten geht. Wir haben einen sehr guten Kader.“

Resümee: „Ich nehme sehr viel mit, bis auf die Spiele gegen Dänemark zu Hause und heute Kroatien, da muss mehr drinnen sein. Dann wäre es eine gute Gruppenphase gewesen, so hat es leider nicht gereicht.“

