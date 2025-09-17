Ein finaler Einbruch hat Borussia Dortmund am Dienstag in der UEFA Champions League um den ersten Sieg gegen Juventus Turin seit dem Finaltriumph 1997 gebracht. Die Enttäuschung in Schwarz-Gelb war dementsprechend groß. „Da musst du erwachsener spielen“, schimpfte Tormann Gregor Kobel, der in der Nachspielzeit noch zwei Treffer zum 4:4-Endstand kassierte. Sportdirektor Sebastian Kehl attestierte dem Team von Marcel Sabitzer und Co. Naivität.

„Dieses Spiel müssen wir zu 100 Prozent gewinnen“, sagte Torschütze Karim Adeyemi, der in der 52. Minute zum 1:0 getroffen hatte. „Am Schluss sind wir 4:2 vorne, und wir müssen das nach Hause bringen, ganz einfach.“ Trainer Niko Kovac sagte: „Was nicht gut war, sind die letzten vier Minuten. Das ist das, was weh tut.“ In dieser Phase traf erst Dusan Vlahovic mit seinem zweiten Tor des Abends, ehe er Lloyd Kelly in der 96. Minute den Ausgleich zum Endstand auflegte.

Dortmund hadert: „Müssen auch mal dreckig spielen“

„Sie haben es gut gemacht, sie haben auch Qualität“, betonte Kobel. „Aber das darf nicht passieren, dass wir hier noch unentschieden spielen, nachdem wir so ein geiles Spiel gemacht haben und drei wichtige Punkten einfahren können.“ Denn nach den Treffern von Adeyemi (52.), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini (86./Handelfmeter) schien der „Dreier“ eingesackt zu sein. „Ich glaube, dass wir in den letzten Minuten ein wenig naiv waren“, sagte Kehl, der sich in der Schlussphase ein mehr auf Unterbrechungen bedachtes Herangehen gewünscht hätte.

Man müsse „auch mal ein bisschen dreckig spielen. Das gehört zum Fußball dazu – gerade auch auf dem Level“, unterstrich Kobel. „Das ist einfach etwas, was du dazulernen musst.“ Auf dem Weg zum angestrebten Achtelfinale ist ein Punkt gegen das 2025/26 noch ungeschlagene Juventus natürlich per se kein Misserfolg. Kovac legte seinen Schwerpunkt denn auch bewusst auf die positiven Aspekte. „Ich habe viele gute Sachen gesehen. Die nehme ich mit, die nehmen wir mit“, erklärte er und ergänzte: „Und das lasse ich mir auch nicht nehmen.“

Mbappe knackt besondere Real-Marke

Während Sabitzer (Kehl: „Er bringt uns Erfahrung und Stabilität“) als Assistgeber von Couto und über die gesamte Spielzeit in Erscheinung trat, musste ÖFB-Teamkollege David Alaba den 2:1-Heimsieg Real Madrids gegen Olympique Marseille von der Bank aus anschauen. Madrid-Goalgetter Kylian Mbappe strahlte nach seinen Toren 49 und 50 im Real-Trikot hingegen. „Es war ein etwas anstrengender Abend, weil wir auf zehn Mann runter sind für einige Zeit, aber wir haben den Champions-League-Geist ins Bernabeu gebracht“, sagte Mbappe, der für die rund 20 Minuten in Unterzahl agierenden Hausherren zweimal vom Elferpunkt traf.

(APA) / Bild: Imago