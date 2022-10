Muharem Huskovic erzielt das Tor der 11. Runde

via

Muharem Huskovic hat das Tor der 11. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt. Der Austria-Youngster gewinnt das Sky-User-Voting mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 im 337. Wiener Derby.

Huskovic setzt sich mit knapp 58% aller Stimmen gegen Alexis Tibidi (SCR Altach) und Leo Mikic (SV Ried) durch.

Nach seinem wichtigen Treffer im Derby hat der 19-Jährige momentan aber sicher andere Sorgen. Der ÖFB-Nachwuchsteamspieler war am Mittwochabend in einen Autounfall verwickelt. Huskovic wurde daraufhin in den künstlichen Tiefschlaf versetzt, ist mittlerweile aber wieder „munter und ansprechbar“, wie Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner im Sky-Interview sagte.

Auch von dieser Stelle wünschen wir dem Austria-Youngster viel Kraft und gute Genesung.

Diese Tore standen zur Auswahl:

