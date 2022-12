Murray ist eine „große Verletzung“ vom Rücktritt entfernt

Tennis-Altstar Andy Murray will seine aktive Karriere fortsetzen, solange er in einer guten Verfassung ist. Allerdings sei er eine „große Verletzung“ vom Rücktritt entfernt, erklärte der Schotte vor dem „Battle of the Brits“ gegen England in Aberdeen.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger und ehemalige Weltranglistenerste liegt derzeit auf Platz 49 der Weltrangliste. Murray hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen und Hüftoperationen zu kämpfen.

„In meinem Alter und mit den Problemen, die ich hatte, kann ich nicht so weit in die Zukunft blicken. Wenn ich eine große Verletzung hätte, würde ich wahrscheinlich nicht versuchen, von dort zurückzukommen“, erklärte der 35-Jährige. Murray sagte, er sei jetzt vor den Australian Open, die vom 16. bis 29. Jänner in Melbourne ausgetragen werden, in besserer Form. „Ich habe drei Wochen in Florida verbracht, um meinen Körper in Ordnung zu bringen und an meinem Spiel zu arbeiten, und es lief wirklich gut.“

(APA) / Bild: Imago