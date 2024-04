Musiala vs. Bellingham: Der Kindheitstraum wird wahr

Zwei Knirpse in einer Umkleidekabine, sie sitzen Schulter an Schulter, die Augen voller Hoffnung und Zuversicht auf eine große Karriere als Fußballer. Das Foto von einst wird gerade wieder tausendfach geteilt – natürlich. Schließlich zeigt es die jungen Jamal Musiala und Jude Bellingham: Kumpel seit Kindheitstagen, vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1/streame mit dem Sky X-Traumpass) längst umschwärmte Attraktionen bei Bayern München und Real Madrid.

„Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen Real Madrid und auf das legendäre Bernabeu. Hier treffen zwei der besten Mannschaften Europas aufeinander, das sind große Spiele“, sagte Musiala der Sport Bild. Genau wie Bellingham könnte der Tempodribbler das Duell prägen.

Bei der englischen U15-Nationalmannschaft waren Musiala und Bellingham einst Zimmerkollegen, nicht nur auf dem Fußball-Platz gaben sie alles. Ob an der Konsole, beim Tischtennis oder bei Brettspielen, „sie haben aus allem einen Wettbewerb gemacht“, erzählte ihr früherer Jugendtrainer Kevin Betsy einmal. Und beide „haben es gehasst, zu verlieren“.

Das ist immer noch so. Doch während Musiala mit Bayern „nur“ noch die Königsklasse gewinnen kann, ist für Bellingham das Double möglich – und das gleich in seiner ersten Saison in Madrid nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Königlichen.

Musiala: „Ich kenne Judes Mentalität“

„Ich freue mich, dass es so gut läuft für ihn. Er ist sehr selbstbewusst und scheut keine großen Herausforderungen“, sagte Musiala über seinen „guten Freund“, der bei Real als Anführer nicht mehr wegzudenken ist: „Ein neuer Spieler im Team in einem anderen Land muss sich normalerweise erst mal etwas eingewöhnen, aber es hat mich nicht allzu sehr überrascht, dass es bei Jude anders war, ich kenne Judes Mentalität.“

Jetzt spielen die Knirpse von früher auf der ganz großen Bühne, Bayern gegen Real ist auch das Duell Musiala gegen Bellingham. „Jude und ich haben immer davon geträumt, solche Spiele zu spielen, seitdem wir Kinder waren“, sagte der Nationalspieler. Nun ist es soweit.

(SID)/Beitragsbild: Imago