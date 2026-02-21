Muskelfaserriss: Bayern „zunächst“ ohne Davies

Der FC Bayern muss vorerst auf Alphonso Davies verzichten. Der kanadische Nationalspieler erlitt beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel.

„Dies ist das Ergebnis einer eingehenden Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit fällt der Defensivspieler zunächst aus“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister wenige Stunden nach Abpfiff der Partie am Samstag mit.

Davies war im Heimspiel gegen die Hessen Anfang der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt worden. Trainer Vincent Kompany gab sich vor Bekanntwerden der Diagnose noch positiv. Davies‘ „Körpersprache“ sei nach dem Spiel „schon besser“ gewesen, sagte der Belgier: „Hoffentlich ist es nicht so schlimm.“

Davies war erst im Dezember nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt. Die Bayern sind am kommenden Wochenende im Liga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund zu Gast, im März stehen zudem die Achtelfinalpartien in der Champions League auf dem Programm.

