Muskelfaserriss: Ried wochenlang ohne Monschein

Die SV Ried muss im Kampf gegen den Abstieg vorerst auf Christoph Monschein verzichten.

Der 30-jährige Stürmer zog sich einen Muskelfaserriss zu und fehlt voraussichtlich drei Wochen. Das gaben die Innviertler am Mittwoch bekannt.

Monschein stand in der aktuellen Spielzeit in der ADMIRAL Bundesliga 23 Mal für Ried auf dem Platz und erzielte drei Tore. Am kommenden Samstag treffen die „Wikinger“ in der Qualigruppe auf Austria Lustenau (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem SkyX-Traumpass).

2431 Christoph Monschein Position Angriff Verein SV Guntamatic Ried

Bild: GEPA