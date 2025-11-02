Muskelverletzung: Frankfurt „bis auf Weiteres“ ohne Youngster

Schlechte Nachrichten für Eintracht Frankfurt: Jungstar Can Uzun fällt wegen einer Muskelverletzung aus dem Punktspiel der Hessen am vergangenen Samstag beim 1. FC Heidenheim „bis auf Weiteres“ aus.

Das gab der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag ohne weitere Angaben zur Verletzung und zur Ausfalldauer des 19-Jährigen bekannt. Uzun hatte in Heidenheim wegen seiner Verletzung bereits nach 25 Minuten ausgewechselt werden müssen.

(SID) / Bild: Imago