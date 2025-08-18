Muskelverletzung! WAC vorerst ohne Avdijaj

Der Wolfsberger AC muss in den kommenden Spielen auf Offensivspieler Donis Avdijaj verzichten. Der WAC-Akteur hatte sich beim 3:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz verletzt.

Der 28-Jährige wurde erst in der 75. Spielminute für Spielmacher Dejan Zukic eingewechselt. Nur fünf Minuten später war der Kurzeinsatz jedoch wieder vorbei: Avdijaj verletzte sich ohne Gegeneinwirkung und musste ausgewechselt werden.

Avdijaj für ein bis zwei Wochen out

Die Verletzung ist allerdings nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Der Angreifer wird etwa ein bis zwei Wochen fehlen. Für das Hinspiel im Conference-League-Playoff gegen Omonia Nikosia (Donnerstag, 19 Uhr, Klagenfurt) fällt der 28-Jährige jedoch sicher aus.

Bild: GEPA