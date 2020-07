Muslic neuer Trainer beim Floridsdorfer AC

Der FAC hat mit Miron Muslic einen neuen Chefcoach. Der 37-Jährige war zuletzt als Akademietrainer bei der SV Ried tätig. Der gebürtige Bosnier erwirbt derzeit die UEFA-Pro-Lizenz im Trainerkurs des ÖFB. Aleksandar Gitsov, der den Fußball-Zweitligisten aus Wien aktuell interimistisch betreut, wird nächste Saison als Co-Trainer neben Muslic arbeiten, wie die Floridsdorfer am Dienstag bekannt gaben.

“Es ist uns wichtig gewesen, einen jungen und motivierten Trainer zu verpflichten, der breit ist, mit uns gemeinsam das Projekt FAC weiter zu entwickeln. Für ihn spricht, dass er viel Erfahrung in der Arbeit mit jungen, talentierten Spielern hat”, sagte FAC-Geschäftsführer Christian Kirchengast. Der FAC hatte sich am 2. Juni – drei Tage vor dem Re-Start der 2. Liga – von Trainer Mario Handl getrennt. Der Verein liegt in der Tabelle nach 27 Spielen auf Rang 14, Absteiger gibt es diese Saison keinen.

(APA)

Bild: GEPA