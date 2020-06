“Muss mal Karl-Heinz Rummenigge fragen”: Von diesem Transfer träumt Davies

Alphonso Davies ist bei den Bayern durchgestartet und hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Einen besonderen Transfer würde er sich jedoch wünschen – und will deswegen mit FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge sprechen.

Der junge Kanadier ist aus dem Team von Hansi Flick nicht mehr wegzudenken. Seit seiner Verpflichtung im Januar 2019 hat sich der Verteidiger seinen Stammplatz im Bayern-Team erspielt. In München selbst ist der Nationalspieler sehr glücklich. “Mia san mia ist etwas, das ich in mein Herz aufgenommen habe. Weil ich mich damit voll identifiziere. Das steckt jetzt fest in mir drin,” so Davies im FCB-Mitgliedermagazin 51.

Davies hat Wunsch-Transfer im Auge

Einen besonderen Wunsch-Transfer hätte er allerdings. Denn seine Freundin Jordyn Huitema spielt derzeit bei den Frauen von PSG und somit sehen sich die beiden nicht allzu häufig. Wäre es da nicht schön, wenn die junge Kanadierin auch an die Isar wechselt? “Oh ja, das wäre natürlich ein Traum. Ich muss mal Karl-Heinz Rummenigge fragen, ob das geht. In meinen Augen wäre das eine sehr gute Idee,” sagte der 19-Jährige lachend, schob aber auch direkt hinterher. “Aber sie ist sehr glücklich in Paris, das passt also auch.”

Huitema, die ebenfalls für das kanadische Nationalteam aufläuft, und Davies sind seit 2017 ein Paar. Davies selbst muss im Spiel in Leverkusen (ab 15.15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 4 HD oder hier im Liveticker) wieder zu Höchstleistungen auflaufen, um die Niederlage aus dem Hinspiel wett zu machen.

Bild: Imago