„Musste mich erst an alles gewöhnen“: Vettel gab Comeback im Motorsport

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat am Dienstag einen Langstrecken-Test für Porsche absolviert. Der Deutsche spulte am Dienstag auf dem Kurs Motorland Aragon in Spanien 118 Runden über insgesamt 581 Kilometer ab.

„Ich musste mich erst an alles gewöhnen und meinen Rhythmus finden. Das Fahrgefühl ist allein schon wegen des Dachs über dem Kopf anders, ebenso wie der Umgang mit dem höheren Gewicht und den Reifen“, sagte der 36-Jährige nach seiner Ausfahrt.

Der Porsche 963 wird beim Langstreckenklassiker in Le Mans zum Einsatz kommen. Die Porsche-Werksfahrer hätten Vettel sehr geholfen und „erklärt, was speziell ist und woran ich mich gewöhnen muss. Das hat es mir leicht gemacht.“ Vettel, 53-facher Grand-Prix-Sieger, hatte sich bereits im Simulator auf den Kurs in Aragon eingestimmt. Konkrete weitere Pläne für Vettel und Porsche über den Test hinaus gibt es noch nicht. „Wie es danach weitergeht, wird man dann sehen – momentan gibt es noch keine weiteren Absichten für die Zukunft“, hatte Vettel schon zuvor gesagt.

(APA)/Bild: Imago