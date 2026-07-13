Mutandwa-Nachfolger: Ried holt neuen Mittelstürmer

Weiterer Neuzugang für die SV Ried: Die Innviertler holen Mittelstürmer Pape Sissoko per Leihe vom französischen Erstligisten Stade Reims. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Die Oberösterreicher sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 20-jährigen Malier. Sissoko absolvierte in der Saison 2024/25 vier Einsätze in der französischen Ligue 1, ehe er im vergangenen Winter an den Zweitligisten AS Nancy-Lorraine verliehen wurde.

„Mit Pape Sissoko gewinnen wir einen jungen, hungrigen Stürmer, der genau das mitbringt, was wir auf der Stürmerposition noch gebraucht haben. Pape ist ein Bulldozer, mit 1,87 Metern bringt er eine enorme physische Präsenz mit, er ist wuchtig, setzt sich durch und macht vorne die Bälle fest“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried. „Er ist erst 20 Jahre alt, hat aber in der Ligue 1 und bei seinen Leihstationen bereits auf gutem Niveau Erfahrungen gesammelt. Wir sind froh, dass wir eine Kaufoption haben und uns nun seiner Entwicklung widmen können. Dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für Ried entschieden hat, freut uns sehr. Wir sind überzeugt, dass er unseren Angriff bereichern wird.“

Der Neuzugang über seinen Wechsel zu den Riedern: „Stürmer bekommen in Österreich eine sehr gute Plattform. Ich mag es, dass der Verein hier in Ried wie eine Familie ist. Das war für mich sehr überzeugend. Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen können. Vor allem möchte ich aber auch viele Tore schießen und immer positiv bleiben. Viele gute Spieler aus Mali waren schon in Österreich. Um erfolgreich zu sein, muss man hier hart arbeiten, viel laufen und kämpfen.“