Mutandwa-Hattrick! Ried dreht 0:2 gegen Altach

Die SV Ried hat mit einem Heimsieg gegen den SCR Altach die Führung in der Qualifikationsgruppe übernommen. Die Innviertler drehten am Freitagabend ein 0:2 auf einen 3:2-(0:1)-Heimsieg. Mann des Spiels war der Rieder Stürmer Kingstone Mutandwa, der mit einem Triplepack glänzte.

Die Altacher gingen in Halbzeit eins durch Patrick Greil in Führung (27.). Nach einem Rieder Fehlpass ins Zentrum erzielte Greil sein neuntes Saisontor nach Idealzuspiel von Vesel Demaku. Beim präzisen Abschluss des Stürmers war Andreas Leitner im Ried-Tor ohne Abwehrmöglichkeit. Die Innviertler antworteten mit einem Stangentreffer von Fabian Rossdorfer (31.), blieben ansonsten gegen die stabil verteidigenden Altacher aber ohne große Torgefahr. Diese legten im Umschaltspiel durch Greil beinahe nach. Ried-Goalie Andreas Leitner verhinderte das 0:2 mit einer Flugeinlage (43.).

Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gäste durch Mohamed Ouedraogo (46.). Der Torschütze war von der Rieder Defensive völlig vergessen worden. Um die Stunden-Marke überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst wurde ein Treffer der Rieder durch Martin Rasner nach einem vermeintlichen Foulspiel an Altach-Keeper Dejan Stojanovic aberkannt – zum Entsetzen der Rieder Bank um Senft (56.).

VOTING: Hätte das Tor für Ried zählen müssen?

Weniger als zwei Minuten später flog Ousmane Diawara mit Rot vom Platz. Der Stürmer der Vorarlberger erwischte Ried-Verteidiger Michael Sollbauer mit dem Ellenbogen im Gesicht (58.).

Der Ausschluss brachte den Gastgebern den benötigten Umschwung. Ein Sturmlauf der „Wikinger“ kündigte sich an, und dieser war rasch von Erfolg gekrönt. Der zur Pause eingewechselte Mutandwa sorgte per Doppelpack für den schnellen Ausgleich (62., 69.). Die Innviertler machten weiter Druck und forcierten gegen Ende der regulären Spielzeit die nächste strittige Szene. Offensivspieler Ante Bajic ging im Strafraum der Altacher zu Boden. Schiedsrichter Alain Sadikovski stand erneut im Mittelpunkt, zeigte Bajic auch zunächst Gelb für eine Schwalbe. Der VAR schaltete sich jedoch ein, Altach-Verteidiger Lukas Gugganig war dem Rieder in der Szene auf den Fuß getreten.

Referee Sadikovski revidierte seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt. Mutandwa trat an, verwertete sicher und schoss die Rieder an die Spitze der Qualifikationsgruppe. Die Innviertler haben nun zwei Punkte Vorsprung auf Altach. Die Vorarlberger könnten am morgigen Samstag theoretisch noch auf Rang drei der Qualigruppe zurückfallen.

Alle Tore:

0:1 Patrick Greil (27.)

0:2 Mohamed Ouedraogo (46.)

Ellbogen im Gesicht! Diawara sieht Rot (58.)

1:2 Kingstone Mutandwa (62.)

2:2 Kingstone Mutandwa (69.)

3:2 Kingstone Mutandwa (90. + 3)

(Red./APA) / Beitragsbild: GEPA