Mutig und viel Selbstvertrauen – Glasner stolz auf Eintracht-Elf

via

via Sky Sport Austria

Für Oliver Glasner und seine Eintracht Frankfurt geht es ungeschlagen ins UEFA Europa League-Halbfinal-Rückspiel. Der Trainer der Deutschen ist mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und blickt bereits auf das Rückspiel nächste Woche in Frankfurt.

„Was wir hier heute gezeigt haben, was sie umgesetzt haben war absolut top! Was mich mega beeindruckt ist, wie wir aus der Kabine kommen, 60.000 Leute im Stadion und wir spielen mit Selbstvertrauen nach Vorne und führen nach einer Minute hier im Olympia Stadium“, so Glasner im Sky-Interview nach dem 2:1 Auswärtssieg gegen West Ham United.

Knauff: „Haben West Ham überrascht“