Mutinjektion für effiziente Salzburger: „Spricht für Charakter“

Vom geprügelten Europa-League-Hund zum strahlenden Liga-Sieger in nur drei Tagen – Red Bull Salzburg durfte nach dem 3:0-Sieg bei Lieblingsgegner Austria Wien am Sonntag aufatmen und sich über eine Mutinjektion freuen.

Trainer Thomas Letsch betonte die „Energieleistung“ seiner Truppe, die in der Tabelle bei einem Spiel weniger mit Leader Sturm Graz gleichzog. Die fünftplatzierte Austria haderte hingegen mit Spielpech und Harmlosigkeit in der Offensive.

So schlimm die acht Horror-Minuten beim 2:3 gegen Ferencvaros waren, so gut fühlten sich für die Bullen jene acht Minuten in Wien an, die dank Sota Kitano (8.) und Kerim Alajbegovic (16.) die früheste 2:0-Führung in dieser Saison brachten. „Natürlich sind wir alle erleichtert“, sagte Letsch, dessen Elf in der Vorwoche gegen Altach über ein Heim-2:2 nicht hinausgekommen war und sich am Donnerstag mit schweren Defensivschnitzern gegen Ferencvaros um die Früchte seiner Arbeit gebracht hatte.

„Das spricht für den Charakter“

Umso mehr strich Letsch bei aller Freude über „drei blitzsaubere“ Tore, das letzte davon der Bundesliga-Premierentreffer Tim Trummers (56.), die Leistung im defensiven Bereich hervor. „Was gegen Ferencvaros gefehlt hat, dass wir alle bereit sind, da hinten reinzugehen, das war heute da“, konstatierte Letsch. „Das spricht für den Charakter der Mannschaft.“ Noch dazu musste er wegen der Sperre von Joane Gadou seinem routinierten Innenverteidiger Jacob Rasmussen mit Jannick Schuster einen vergleichsweise unerfahrenen 19-Jährigen zur Seite stellen.

„Wir nehmen auch einen dreckigen Sieg mit“, erklärte Rasmussen. Denn spielerisch war von den Gästen über weite Strecken nichts gekommen, die Effizienz verdiente sich hingegen das Prädikat „gnadenlos“. Zum bisher erst dritten Mal in dieser Saison bzw. zum ersten Mal seit dem 3:0 über den LASK am 23. August standen hinten die Null. „Es tut doppelt gut, zu null zu gewinnen, gegen eine Mannschaft, die in der letzten Zeit sehr gute Ergebnisse eingefahren hat“, sagte Letsch, der mit seiner Equipe am Donnerstag im Cup-Achtelfinale die WSG Tirol empfängt.