MVP-Torhüter Dahm bleibt bei Meister KAC

via

via Sky Sport Austria

Eishockey-Meister KAC kann weiter auf den starken Rückhalt von Torhüter Sebastian Dahm bauen. Der 34-jährige Däne, in der abgelaufenen Saison zum wertvollsten Spieler (MVP) des Grunddurchgangs gewählt, hat so wie der Club die Frist für eine Ausstiegsklausel verstreichen lassen und bleibt damit bei den Klagenfurtern. Dahm spielt für Dänemark bei der A-WM ab Samstag übernächster Woche in Riga.

Der österreichische Teamstürmer Alexander Rauchenwald muss laut übereinstimmenden Medienberichten Red Bull Salzburg nach sieben Jahren verlassen. Der 27-jährige Kärntner will nun ins Ausland wechseln, die zweite schwedische Liga lockt.

(APA)

Beitragsbild: GEPA