ÖFB-Profi Philipp Mwene hat sich erstmals in die Torschützenliste der niederländischen Eredivisie eingetragen.

Der Rechtsverteidiger erzielte beim Heimsieg von PSV Eindhoven am Samstag gegen FC Utrecht in der 70. Minute den Treffer zum 4:1-Endstand. Vier Minuten später wurde der Wiener ausgetauscht. Eindhoven liegt mit zwei Punkten weniger als Tabellenführer Ajax Amsterdam an der zweiten Stelle, kann aber am Sonntag von Feyenoord von dort verdrängt werden.

(APA).

Beitragsbild: Imago.