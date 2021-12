Mwene trifft zum dritten Mal in Folge für PSV Eindhoven

Eindhoven-Profi Phillipp Mwene hat in seinem dritten Einsatz in Folge in der niederländischen Fußball-Meisterschaft ein Tor erzielt. Der Österreicher traf am Donnerstag beim Heim-2:0 gegen die Go Ahead Eagles zum zwischenzeitlichen 1:0 (9.), davor war der Rechtsverteidiger auch in den Partien gegen Utrecht und Waalwijk erfolgreich gewesen. Dazwischen wurde er im Spiel gegen Nijmegen geschont.

PSV geht nun als Spitzenreiter in die dreiwöchige Winterpause, der Vorsprung auf den ersten Verfolger Ajax Amsterdam beträgt einen Punkt. Feyenord Rotterdam, der Club von Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner, liegt vier Zähler hinter Eindhoven auf Platz drei.

(APA)

Artikelbild: Imago