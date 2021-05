Mwepu vor Abgang aus Salzburg?

via

Sky Sport Austria

Mittelfeldmotor Enock Mwepu wird Red Bull Salzburg wohl abhandenkommen.

Laut “zambianfootball.co.zm” soll Mwepu die Mozartstadt bereits in den kommenden Tagen verlassen. Der Mittelfeldspieler wurde wie Patson Daka nicht von Sambias Teamchef Milutin Sredojevic für die anstehenden Freundschaftsspiele berücksichtigt, um sich um die Zukunft zu kümmern.

Das sambische Medium bringt zwei potenzielle Abnehmer für Enock Mwepu ins Spiel: Premier-League-Klub Leeds United und der deutsche Pokalsieger Borussia Dortmund sollen Interesse am “Computer” haben. Der BVB soll in der Pole Position um den Mittelfeldspieler sein, da mit Marco Rose Mwepus ehemaliger Coach und Mentor ab Sommer in Dortmund das Traineramt übernimmt.

