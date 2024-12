Der FC Chelsea hat als erster Verfolger von Liverpool den Abstand auf die Spitze der englischen Premier League auf vier Punkte verkürzt.

Die Londoner machten am Sonntag auswärts gegen Tottenham aus einem 0:2-Rückstand noch ein 4:3 und fixierten damit den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Für den Londoner Rivalen Arsenal ging hingegen eine Positivserie nach vier Siegen in Bewerbsspielen mit einem 1:1 bei Fulham zu Ende. Die „Gunners“ liegen zwei Zähler hinter Chelsea.

Dominic Solanke (5.) und Dejan Kulusevski (11.) sorgten für einen Traumstart der „Spurs“. Jadon Sancho (17.) leitete noch vor der Pause die Wende ein. Danach verwandelte Cole Palmer zwei Elfmeter (61., 84.) und trug sich auch Enzo Fernandez (73.) in die Schützenliste ein.

Tottenham nach Pleite gegen Chelsea vier Spiele ohne Sieg

Der Anschlusstreffer von Tottenhams Son Heung-min (96.) änderte nichts mehr. Die elftplatzierten Gastgeber verloren zum zweiten Mal in Folge und sind vier Pflichtspiele ohne Sieg. Chelsea hat demgegenüber achtmal nicht verloren.

Auch Arsenal musste einem Rückstand nachlaufen, da Fulhams Raul Jimenez (11.) im Londoner Duell früh traf. William Saliba (52.) gelang kurz nach der Pause nur der Ausgleich. Kurz vor Schluss jubelten die sechs Pflichtspiele unbesiegten „Gunners“ nach einem Treffer von Bukayo Saka (88.) zwar über den vermeintlichen Siegestreffer, dieser wurde nach VAR-Studium wegen Abseits nicht anerkannt. Liverpool war dieses Wochenende nach der Absage des Auswärtsspiels bei Everton zum Zuschauen verdammt, hat daher ein Nachtragsspiel noch in der Hinterhand.

(APA) / Bild: Imago