Nach 0:2-Rückstand: Wels holt gegen Rapid II zweiten Saisonsieg

Zum Abschluss der 10. Runde in der zweiten Fußball-Liga hat Hertha Wels am Sonntag einen 3:2-Comebacksieg gegen Rapid II gefeiert.

Die Oberösterreicher machten ein 0:2 nach 28 Minuten wett und erzielten ein Drittel aller bisherigen Saisontore. Matchwinner war der Ex-Rapidler Albin Gashi, der zum 3:2 traf (58.) und den Ausgleich von Fabian Lechner vorbereitete (49.). Wels verbesserte sich mit dem ersten Sieg seit der 3. Runde auf Platz 14. Rapid ist Zwölfter.

(APA) / Foto: GEPA